مصر | وفاة طفلة صعقا وقتل زوجة لزوجها.. أبرز أخبار الحوادث اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة طفلة صعقا وقتل زوجة لزوجها.. أبرز أخبار الحوادث اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

لملامستها توصيلة لمبة كهربائية.. تفاصيل مصرع طفلة صعقا في البدرشين

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل وفاة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي بمركز البدرشين، وتبين صعقها إثر ملامستها توصيلة كهرباء بـ" لمبة"، غير معزولة مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

التحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة طفلة بأكتوبر

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، بتشريح جثة طفلة مجهولة الهوية، ملقاة أمام أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، للتصريح بالدفن فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

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فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لتفريغها، للتوصل لأسرتها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

أبرزهم "تعذيب الطفل مروان وتصويرها أثناء العلاقة".. قضايا أثارت اهتمام المواطنين بمحافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، العديد من الجرائم، التي أثرت اهتمام المواطنين، فكانت القضية الأشهر هي تعذيب الطفل مروان على يد والدته، وأخرى من قامت بقتل زوجها لتصويرها أثناء علاقتهم الزوجية.