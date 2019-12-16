مصر | تشكيل فريق بحث لضبط مرتكب واقعة إلقاء طفلة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل فريق بحث لضبط مرتكب واقعة إلقاء طفلة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة ملقاه بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان العثور على الجثة، لسهولة التوصل إلى المتهم بالقائها، وسرعة القبض عليه.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة طفلة ملقاه بجوار أحد العقارات، بنطاق قسم شرطة ثان اكتوبر، وتبين أن الجثة لطفلة مجهولة الهوية، وعمرها حوالي 4 سنوات.

وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أنه بمعاينة رجال مباحث الجيزة لجثة الطفلة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، كشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية إثر هبوط في الدورة الدموية.

وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة كانت ترتدي "ترنج قديم"، وتوفيت منذ حوالي يوم أو يومين، وبعد وفاتها تم التخلص منها بالقائها بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

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كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بنطاق قسم شرطة ثان اكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.