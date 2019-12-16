مصر | تشكيل فريق بحث لضبط مرتكب واقعة إلقاء طفلة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل فريق بحث لضبط مرتكب واقعة إلقاء طفلة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل العثور على جثة طفلة ملقاه بجوار أحد العقارات، بنطاق قسم شرطة ثان اكتوبر، وتبين أن الجثة لطفلة مجهولة الهوية، وعمرها حوالي 4 سنوات.
وأضاف المصدر لـ" الخليج 365"، أنه بمعاينة رجال مباحث الجيزة لجثة الطفلة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، كشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية إثر هبوط في الدورة الدموية.
وأوضح المصدر ذاته أن الطفلة كانت ترتدي "ترنج قديم"، وتوفيت منذ حوالي يوم أو يومين، وبعد وفاتها تم التخلص منها بالقائها بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.
كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد العقارات بنطاق قسم شرطة ثان اكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ لفحصه والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.