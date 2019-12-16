شكرا لقرائتكم خبر عن على باب الوزير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
المستشار حماده الصاوى.. النائب العام
عتريس صوابى عتريس مرزوق، من قرية الضبايشة، مركز زفتى بمحافظة الغربية. يلتمس تحقيقكم فى الشكوى التى قدمها لكم برقم 52908، بتاريخ 11/12/2019.
اللواء محمود توفيق.. وزير الداخلية
■ أسرة، نرجس عادل إبراهيم «18 سنة» ترجوكم التحقيق فى المحضر الذى حرروه برقم 6350 إدارى كوم امبو. فقد تغيبت منذ عصر يوم السبت الموافق 7/12/2019، حيث خرجت لحضور دروسها، بشارع البساتين بجوار مصنع السكر بكوم امبو، محافظة أسوان، كما أظهرتها الكاميرات الموجودة هناك، على حد زعمهم، ثم اختفت بعدها، ولم تعد حتى الآن.
شكرا لاستجابتكم
■ فى استجابة مشكورة لشكاوى القراء، وردت إلى الجريدة تلك الردود الثلاثة من اللواء علاء الأحمدى، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.
■ الأول منهم بشأن شكوى أهالى منتجع حدائق الأهرام، من انتشار «التكاتك» وأوضح فيه أنه تم توجيه العديد من الحملات المرورية لضبط المخالفات، وأسفرت عن سحب 135 رخصة متنوعة مخالفة، وحجز 29 مركبة توك توك مخالفة، وحجز 6 دراجات نارية، وتحرير 120 مخالفة مرورية متنوعة.
■ الرد الثانى، عن التماس يحيى أمين محمد سمهان، بالتحقيق فى المحضر رقم 5085 لسنة 2019. وتبين أنه بتاريخ 3/11/2019 تبلغ لمركز شرطة دير مواس بذات الشكوى. وتحرر عنها المحضر المذكور، ومازال قيد التحقيقات بالنيابة العامة. وتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى، وأن الشاكى نجل عم والد المشكو فى حقه، وتوجد بينهما خلافات عائلية سابقة، بسبب الاشتراك بالمسكن. الرد الثالث، بشأن استغاثة شركة الدهانات الوطنية، بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها ضد أربعة أشخاص. فقد قام قطاع الأمن العام بضبط المشكو فى حقهم. حيث تم ضبط ثلاثتهم بتاريخ 24، و25، و26/11/2019، وتم حجزهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. أما المتهم الرابع فتم استهدافه، فقام بالمعارضة استئنافيا ضد الحكم، بجلسة 1/1/2020، وسدد الكفالة.
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