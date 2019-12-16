شكرا لقرائتكم خبر عن شكري: أحداث 2011 أثرت سلبًا على مفهوم الدولة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمى والدولى وهددت مفهوم الدولة الوطنية نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسؤولياتها.

وأضاف شكرى خلال جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدولى» ضمن أعمال منتدى شباب العالم الثالث المنعقد حاليا في شرم الشيخ، أمس: أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمى وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الإرهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعى واقتصادى وسياسى لا يقتصر على المنطقة العربية، ولها أثر على القضية الفلسطينية وأدت إلى استقطاب الشباب والمقاتلين واستغلال التنظيمات لدعاوى غير سليمة من الدين الإسلامى، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعى في مزيد من تجنيد المقاتلين والشباب. وأشار إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في عام 2014 بضرورة مواجهة الإرهاب وتصويب الخطاب الدينى كان لها أثر كبير لوضع مقاربة شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بكل صوره والعمل على محاصرة التنظيمات والدول التي توفر لها التمويل والملاذ الآمن والمنصات الإعلامية، ما أدى إلى التركيز على أن تكون الحرب على الإرهاب شاملة من خلال سياسات جماعية، ومن هنا كانت مشاركة مصر في التجمعات الدولية وعضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لمحاربة داعش والفكر الأصولى الذي يسعى لإقصاء الآخرين.

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وقال أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية إن الوضع الدولى معقد ومركب ويعانى من ضغط نتيجة الوضع في منطقة غرب آسيا وشرق المتوسط والمضايق الأساسية العربية والتعرض لمنشآت النفط في السعودية والتصعيد بلا معنى في شرق المتوسط ما يؤدى للكثير من الأرق، لأنه يمكن أن يتحول إلى مواجهات مسلحة في أي وقت.

وأشار أبوالغيط في كلمته في الجلسة إلى عودة التنافس الحاد والمواجهة بين القوى العظمى رغم انتهاء الحرب الباردة في التسعينات، متابعاً: «هناك إعادة تموضع للولايات المتحدة في شرق آسيا وعودة ظهور لروسيا والصين، وحتى الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تظل قائمة رغم الاتفاق المبدئى وهو ما يهدد التطورات الاقتصادية وفكرة العولمة والتجارة الحرة، كما أن الحرب السيبرانية تمثل خطرا كبيرا لأن شابا يمكن أن يدخل على مجتمع ويدمره من الداخل من خلال مهاجمة شبكات الكهرباء أو البنوك مثلا، بالإضافة إلى خطر الحرب المعلوماتية التي يسمها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أخبارا زائفة ولكنها ضارة للغاية وتهد المجتمعات من الداخل» موضحا أنه سافر أمريكا لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضى ووجد صخبا إعلاميا كاذبا بأن هناك حدثا جللا على الأرض المصرية، وهو هوس لا يعكس شيئا ولكن يجب الحذر. وأضاف، أن التهديد بالانتشار النووى يمثل خطرا كبيرا لأن لدينا الآن 9 دول نووية بعد أن كانت 5، وهناك حديث عن محاولات امتلاك إيران سلاحا نوويا وأيضا حديث تركيا عن هذا الأمر، وإذا حدث ستسعى دول عربية لامتلاك السلاح النووى، وأشار إلى تسليح الذكاء الاصطناعى الذي يجب أن يخدم البشرية، بدلا من أن يتحول إلى سلاح خطير. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط ضربت بقوة بغزو العراق في 2003 ثم ما جاء بعد ذلك في 2011 الذي هز المنطقة والدولة الوطنية في المنطقة العربية ما جعل دول الجوار وبعض التيارات الإرهابية تسعى لملء هذا الفراغ، ورأينا إيران التي أخذت الجامعة العربية موقفا ضدها، وأيضا تركيا وحتى بعض الجيران المطلة على النهر قررت أن تحجب المياه عن جيرانها، وإسرائيل ضربت بعرض الحائط القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومن هنا تأتى ضرورة لم الشمل العربى، وقال: إن أحداث عام 2011 وما بعدها لا يمكن أن تسمى بالربيع العربى نظرا لموت 500 ألف سورى ونزوح الملايين وعودة الأمراض وغيرها. وشدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، يوسف العثيمين، على أن منتدى شباب العالم يشعر الشباب أن لهم منصة جامعة للحديث عن تصوراتهم نحو المستقبل، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعكس اهتمام القيادة السياسية في مصر بالشباب ومصر دولة مهمة في المنظمة. وأضاف العثيمين: أن الإرهاب يعد طاعون وسرطان العصر، وهو ظاهرة مركبة مرتبطة بالسياسة والاقتصاد والأمن، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامى لها موقف واضح ضد الإرهاب والتطرف والغلو الذي لا مبرر له بأى حال من الأحوال، وإذا كانت هناك مطالب يمكن التعبير عنها بالوسائل السلمية بدلا من حمل السلاح وقتل الأبرياء. وأوضح أن المسلمين عليهم احترام قوانين الدول التي يعيشون بها.

في سياق آخر، التقى سامح شكرى، أمس، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، شو دونيو، وذلك على هامش النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بشرم الشيخ. وشدد «شكرى» على الأولوية التي توليها مصر لتحقيق الأمن الغذائى ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، خاصة أن مصر تدرك ارتباط قضايا الأمن الغذائى بسبل العيش الكريم. وتناول اللقاء محورية دور «الفاو» في مساعدة الدول الإفريقية من أجل تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، ولاسيما الشق الخاص بالأمن الغذائى وتنمية القطاع الزراعى بصورة مستدامة وغيرهما من المجالات، وأهمية دور المنظمة في رفع قدرات دول القارة في مواجهة الكوارث الإنسانية والطبيعية وانتشار الأوبئة، وتعزيز القدرات البشرية.

ووقع «شكرى» ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على خطاب نوايا بشأن التعاون لتعزيز تمكين المرأة والشباب.