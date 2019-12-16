شكرا لقرائتكم خبر عن الأفارقة المشاركون في المنتدى: سعداء بمشاركتنا.. وتنوع موضوعاته سبب نجاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر عدد من الأفارقة المشاركين في منتدى شباب العالم عن سعادتهم بفعاليات منتدى شباب العالم، حيث وجدوا تنوعا كبيرا في محتوى الجلسات، فضلا عن التعارف والتقارب مع الجنسيات المختلفة.

وقال فرانكلين إيتاه من الكاميرون، ٢٩ عامًا، يعمل مدرسًا للإدارة في إحدى الجامعات، إن تلك هي زيارته الأولى إلى مصر، معبرا عن سعادته الكبرى بالمشاركة في هذا المنتدى.

وأضاف أن جلسة الافتتاح عرضت قصصًا لعدد من الأشخاص الملهمين حول العالم، وأشار إلى أنه سينقل تجربة مشاركته في المنتدى إلى طلابه فور عودته إلى الكاميرون.

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وقال أندول، من ليبيريا، ٢٧ عاما، إن هذا المؤتمر يحمل أهمية كبرى لوجود حضور من دول مختلفة، كما أن التنظيم كان رائعا للغاية والدليل على ذلك نجاح الافتتاح.

وتابع: مشاركتى هي الأولى في هذا المنتدى الكبير، وكنت متحمسا للغاية، خاصة أننى التقيت عددا من أبناء وطنى الذين شاركوا في هذا المنتدى من قبل وعبروا لنا عن سعادتهم بهذه التجربة. وأشار براين كتينجى من بنين، الذي يعمل في مجال الإعلام، إنه سينقل تجربته فور عودته لبلاده عن هذا المنتدى، مشيرا إلى أن مصر تربطها علاقات أخوة ببلاده ومصر تعطى أهمية خاصة للقارة الإفريقية.

وقالت الإثيوبية سيفاستياه إن سبب نجاح المؤتمر هو تنوع الموضوعات خلال الجلسات، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على المشاركة في جلسة المناخ، خاصة أن العالم يواجه ظاهرة التغيرات المناخية.

وتابعت: «المنتدى رائع للغاية والجلسات تتناول موضوعات مختلفة وقابلت شخصيات عدة من دول مختلفة ومشاركتى هي الأولى لكننى أتيت إلى مصر 3 مرات قبل هذا المنتدى».