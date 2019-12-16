شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تُغرق المحافظات.. وطقس مستقر الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبت الأمطار الغزيرة التي شهدها عدد من المحافظات، الأحد، في غرق الشوارع وشل الحركة على الطرق الرئيسية، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المناطق، فيما لم تتأثر حركة الملاحة والعمل بالموانئ بحالة الطقس السيئ.

في الإسكندرية، تسببت الأمطار في تراكمات محدودة للمياه بشوارع المدينة، خاصة المناطق الشعبية، وتفقد اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام المحافظة، برفقة اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، واللواء محمد القاضى، مدير إدارة المرور، حيى شرق والمنتزه أول، للتأكد من سيولة الحركة المرورية ورصد أي تجمعات لمياه الأمطار والتعامل الفورى معها، وتأكد من تطهير شنايش الأمطار وعمل سيارات الصرف.

وفضّل عدد كبير من أهالى البحيرة، عدم ذهاب أبنائهم إلى المدارس والحضانات، نتيجة عدم استقرار الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة صاحبها أصوات رعد وبرق في بعض المناطق، في حين توقفت حركة الصيد من ميناء الصيد بالمعدية في مركز إدكو وبوغاز ورشيد، وأعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، عقد غرفة الأزمات والطوارئ للحد من آثار موجة الأمطار.

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وتحولت بعض الميادين العامة في القليوبية، إلى برك طينية بسبب تراكمات مياه الأمطار التي تسببت في ارتباك حركة المرور على الطرق، خاصة (الزراعى والدائرى)، ما أدى إلى تكدس السيارات على مطالع ومنازل الكبارى.

وغرقت شوارع الدقهلية الرئيسية والجانبية، ووجّه المحافظ الدكتور أيمن مختار، بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع، وشدد على ضرورة مراجعة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة عقب هطول الأمطار، لعدم حدوث أي ماس قد يهدد حياة المواطنين أو الحيوانات.

وتوقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وعزف جموع الصيادين عن الخروج للصيد، وأعلن علاء الحديدى، مدير مزرعة المنزلة السمكية الحكومية، استمرار الصيد بالمزرعة.

ولم تؤثر سوء الأحوال الجوية، على موانئ البحر الأحمر التي يسير العمل فيها بشكل منتظم، فيما كثّفت الوحدات المحلية في دمايط وفارسكور والزرقا وكفر سعد، من جهودها للسيطرة على تراكمات مياه الأمطار أولا بأول، خاصة بعد أن تسببت في ارتباك الحركة التجارية، وارتفاع معدلات الغياب بالمدارس والمصالح الحكومية، علاوة على غلق «بوغاز عزبة البرج» أمام حركة الصيد.

وتعرضّت مدن شمال سيناء، لهطول أمطار متوسطة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية حذرًا شديدًا من السائقين مع بطء في حركة السير، خشية وقوع حوادث، أمّا في بورسعيد، وجّه المحافظ اللواء عادل الغضبان، اللواء إبراهيم عزب، مدير إدارة الأزمات، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، كما تابع مع رؤساء الأحياء، الاستعدادات اللازمة تحسبًا لأى طوارئ وعقبات. وكلّف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن، بضرورة مراجعة مخرّات السيول وسدود الإعاقة. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها، اليوم، إذ تهدأ الرياح وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.