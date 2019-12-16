شكرا لقرائتكم خبر عن مد إجازات العاملين بشركات المياه والصرف الصحي في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مد إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات المياه والصرف الصحى، وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وناقش الوزيران- خلال اجتماع مشترك على هامش مشاركتهما بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ- الجهود المبذولة على مدار الأشهر الماضية، لإيجاد حل للموقف، في إطار ما تقوم به الحكومة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات، واستجابة لطلبات عدد من العاملين بالخارج، بشأن مد فترة إجازاتهم، أسوة بما تم مع العاملين بالمؤسسات التابعة للشركات القابضة بقطاع الكهرباء، إذ صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القرار الخاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.

وقالت «نبيلة»، إنها تابعت الموقف ببالغ الاهتمام، نظرًا لمطالبات الكثير من المصريين بالخارج العاملين بالشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، خاصة أن لهم إسهامات كبيرة في عملية التنمية الجارية من خلال دعمهم للاقتصاد القومى عبر تحويلاتهم المالية المستمرة. وأشار «الجزار» إلى استعداده التام للتعاون وتقديم كل التيسيرات لحل موقف إجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن «الإسكان» والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج، موضحًا أن قرار الموافقة على مد الإجازات، جاء بعد دراسة لجميع الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر، إلى أن تم اتخاذه في إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.