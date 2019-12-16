شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. «شمال سيناء» تتلقى طلبات تملّك الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء بدء تلقى واستقبال الطلبات المستوفاة من المواطنين الذين اشتروا كرّاسات الشروط الخاصة بالتجمعات التنموية من مراكز البيع التي تم تحديدها، للراغبين في الحصول على قطع أراض، اعتبارًا من 22 ديسمبر الجارى، وقال المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة إنه يتم إرسال الطلبات إلى مكتب المحافظة بشارع خضر التونى بمدينة نصر في القاهرة، إلى جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوانها العام في مدينة العريش، للراغبين في الحصول على أراض بشمال سيناء.

وأضاف «شوشة» أنه تم بيع 30 ألف كراسة شروط- سعر الواحدة 50 جنيهًا، لتملك التجمعات التنموية في وسط سيناء، بقيمة مليون و500 ألف جنيه، ولفت إلى أنه نظرًا للإقبال الكبير على شراء الكراسات الخاصة بالمشروع، تم توزيعها على مستوى المحافظات لتمليكها لجميع الأسر الراغبة، منوهًا بأن عدد التجمعات يبلغ 18 تجمعًا تنمويًا «سكنيا وزراعيا»؛ كل تجمع مقسم إلى منازل وأراضٍ زراعية بواقع منزل على مساحة 175 مترًا مربعًا و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد، نظير سداد مقدم، وعدد من الأقساط تتخللها فترات سماح، طبقًا لما هو وارد بكراسة الشروط، إذ إن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، ويضم أراضى مجهزة، ومنزلا، وديوانا، ومسجدا، ومدرسة تعليم أساسى، وساحة رياضية، ومرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

وأوضح «شوشة» أنه من شروط التملك أن يكون سن المتقدم من 21 حتى 50 عامًا، وألا يكون موظفًا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات، لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وحال زيادة عدد المتقدمين يتم عمل قرعة علنية لاختيار المستوفين للشروط، مشيرًا إلى أنه تم طرح التجمعات للتمليك على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة، وجذب 3 ملايين مواطن من المحافظات إلى سيناء، لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافات أهلها وباقى المحافظات، علاوة على تعظيم المردود الاقتصادى والزراعى وتوفير فرص عمل الشباب لمواجهة الزيادة السكانية من جهة، واستغلال المساحات الشاسعة في سيناء، لتوطين الأهالى في تلك التجمعات.