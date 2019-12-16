شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفل مروان ضحية تعذيب والدته: طليقتي تعاقبني بـ«ابني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل نافع، والد الطفل مروان، ضحية تعذيب والدته، إنه يعمل مدير إدارة الاتصالات في شركة نصر بحافظة السويس ومتزوج منذ 20 عامًا من زوجة أخرى غير والدة مروان ولديه 4 أولاد، مشيرًا إلى أن أولاده هم من أرسلوا له فيديو تعذيب «مروان» على يد والدته.

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وأضاف «نافع»، خلال حوار تليفزيوني، مساء الأحد، أنه طليقته والدة «مروان» أرسلت فيديو التعذيب لنجليه وهو ما أدى إلى انهيارهم من مشاهده هذا الفيديو، متابعًا: «أولادي محرومين من أخوهم عشان مضطهدنا.. طليقتي تعاقبني بمروان وأنا معملتش فيها حاجة».

وأشار إلى أن والدة مروان تعاني خللا نفسيا وترسل له فيديوهات ورسائل صوتية أثناء ضربها لـ«مروان»، معقبًا: «جواها قسوة ووحشية وإجرام في حق الطفولة.. ابني ذنبه إيه!!».

كان الطفل مروان، الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات، تعرض إلى التعنيف من قِبل والدته بشكلٍ قاسٍ، حيث ظهرت في مقطع فيديو موبخة إياه بألفاظٍ بذيئة، وتُجبر الطفل- أثناء ضربه- على قوله: «تعالى خدني يا بابا مش عايز أعيش معاها»، في إشارة إلى محاولة تخلصها منه.