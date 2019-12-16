شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدد من المتظاهرين فى مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز"، نشوب مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية عند أحد مداخل البرلمان اللبنانى وسط بيروت. وأشارت إلى إصابة عدد من المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط بيروت. وكان الأمن قد أطلق الغاز المسيل للدموع ويستخدم خراطيم المياه ضد المتظاهرين وسط بيروت.

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