شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى لـ"إكسترا نيوز": اللاجئون بمصر لا يعيشون بمعسكرات بل يكونون الثروات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الكاتب الصحفى محمود بسيوني، أن مصر تعتبر اللاجئين لديها ضيوفًا لا يعيشون بمعسكرات بل يكونون الثروات، مشيرا إلى أن تطرق منتدى شباب العالم إلى قضية اللاجئين هو ملف مهم وجيد حيث إنه ويبحث عن وجود حلول لأزمة اللاجئين.

وقال الكاتب الصحفى فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه لابد من مراعاة القيم الإنسانية خلال التعامل مع قضية اللاجئين فلا يكتفى الأمر فقط بتطبيق المعايير الدولية مع اللاجئين بل ايضا ولكن تراعى القيم الإنسانية.

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وأشار محمود بسيونى، إلى أن اللاجئين فى مصر لا يعيشون فى الصحراء أو فى مناطق منغلقة عليهم بل يعيشون وسط المصريين ويتاح لهم فرص الاستثمار وتكوين ثروات ويحصل على نفس الخدمة الصحية والتعليمية التى يحظى بها المواطن المصرى.