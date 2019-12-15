شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان توزع 16 ألف لحاف وبطانية بالقرى الأكثر احتياجًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الأورمان عن إطلاق حملتها السنوية الكبرى لتوزيع عدد 16 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في مراكز وقرى محافظة المنيا بتكلفة مليون و920 ألف جنيه.

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وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في أقاصي القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في المنيا، بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، على أن تبدأ عملية التوزيع بعد أيام قليلة لكي تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء .

وأشار مدير عام جمعية الأورمان إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .

يذكر أن جمعية الأورمان تطلق سنويا ثلاث حملات خيرية موسمية وهي حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحى المبارك من كل عام .