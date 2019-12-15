شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تونسية: تنظيم منتدى شباب العالم دليل عظمة مصر منذ الفراعنة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ريم المحجوب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب آفاق تونس، والمشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن منتدى الشباب فعالية كبيرة وتنظيمها ليس غريبا على مصر، كما أنه يدل على عظمة مصر منذ الفراعنة حتى الآن.

وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب آفاق تونس في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أنها سعيدة بالتواجد في المنتدى بشرم الشيخ تلك المدينة التي تزورها لأول مرة وتشعر فيها بالراحة، داعية الجميع إلى زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها .

وأشادت المحجوب بما فعله الرئيس السيسي عندما تحدث في كلمة قصيرة لمدة 3 دقائق ليترك الكلمة للشباب للحديث عن أفكارهم ورؤاهم.