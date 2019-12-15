شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي مغربي: التدخل التركي فى أراضينا العربية مرفوض.. واكتشاف الغاز بمصر «له حسّاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسين البهلولي، أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، والمشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن هناك تدخلات مرفوضة ومنبوذة من بعض الدول المجاورة في شؤون بعض دول المنطقة العربية.

وأضاف أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية في حوار تليفزيوني على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن بعض الدول تريد فرض الوصاية على الدول العربية، ولكن هناك بعض الدول العربية مثل مصر والمغرب صمام أمان للمنطقة العربية.

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وتابع أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، أن اكتشاف الغاز في مصر له «حساد» إلى جانب موقع مصر الجغرافي والدور المصري الاستراتيجي الكبير في المنطقة قد يغضب دولا أخرى.

وأكد السياسي المغربي أن تدخل تركي في بعض الدول العربية مرفوض وغير مبرر، مشددا على أنه لا علاقة للعرب بتركيا لا لغة ولا دماً.

وأشار أمين عام منظمة الشباب والمستقبل المغربية، إلى أن الدول العربية تحتضن كل الديانات، حيث إن الجالية اليهودية في المغرب تشارك في الحياة الاقتصادية وتشارك المجتمع المغربي في كل شيء.

وأردف البهلولي أن تركيا أكبر دولة لها علاقات تجارية سرا وعلنا مع إسرائيل ولسنا في حاجة لتلقي دروس من تركيا، وما تقوم به من أجل فلسطين «مسرحية بايخة».