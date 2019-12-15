شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل حماد: السيسي يدع المجال مفتوحًا أمام الشباب للتعبير عن رؤيتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي إسماعيل حماد، مقدم برنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» إن القيادة السياسية مُمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تُراهن على الشباب وتدع المجال مفتوحا أمام الشباب للتعبير عن رؤاه للتنمية والإبداع في مصر، مشيرا إلى أن ذلك كان ولا يزال الرسالة الرئيسية لمنتدى شباب العالم الذي يُعقد للمرة الثالثة هذا العام بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس السيسي.

وأضاف «حماد»، خلال برنامج «مال وأعمال»، مساء اليوم، الأحد، أن منتدى شباب العالم يُناقش هذا العام عدة موضوعات مهمة لغد أفضل، مشيرا إلى أن عام 2019 شهد إطلاق العديد من المبادرات من قبل البنك المركزي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنشيط ودفع الاقتصاد لمرحلة مختلفة في عام 2020؛ ومن بين أهم هذه المبادرات التي أطلقتها الدولة والتي تنصب على 3 قطاعات رئيسية وهي «الصناعة والسياحة والقطاع العقاري والذين يعدوا من أهم القطاعات في الدولة المصرية من حيث الإنتاج والتوظيف للعمالة.