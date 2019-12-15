شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 3 ملايين جنيه لصيانة وإصلاح كوبري المنصورة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على اعتماد 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم، ضمن المشروعات المركزية في خطة العام المالي 2019/2020.
ووجّه المحافظ مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من الأعمال تيسيرا على المواطنين، والالتزام بالمعايير الهندسية في التنفيذ.
كانت مديرية الطرق والنقل في المنيا أعلنت إغلاق كوبرى المنصورة القديم، نظرًا للقيام بأعمال صيانة بصفة مؤقتة، حفاظًا على سلامة المواطنين لحين الانتهاء من العمل، علما بأنه سيتم استخدام طريق كوبري المنصورة الجديد كبديل في الوقت الحالي.
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