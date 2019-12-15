شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي: «التحول الرقمي» أصبح اتجاهًا عالميًا لا مفر منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن الدولة تستهدف جميع المواطنين في جميع المحافظات من خلال التحول الإلكتروني والدليل على ذلك الذهاب إلى الصعيد واستهداف المواطن هناك، مشيرا إلى أنه حتى الجهات المانحة أصبحت تعطي جزءا كبيرا من المنح والمعونات الخاصة بها لعملية التحول الرقمي؛ وعلى سبيل المثال فإن البنك الدولي يُخصص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي في الدول.

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وأضاف «مصطفى»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، الأحد، أن اللجوء للتحول الرقمي أصبح اتجاها عالميا لا مفر منه في الوقت الحالي، لأنه أثر بشكل كبير على المدفوعات الإلكترونية بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تُجهز نفسها منذ فترة كبيرة لاستراتيجية التحول الرقمي وكيفية تطبيقها.

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتخصيص جلسات متخصصة في عمليات التحول الرقمي؛ وعلى سبيل المثال الروبوت «صوفيا» التي تتواجد حاليا في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والتي تتحدث بلغة الإنسان وهذا يعد تطورا هائلا في موضوع التحول الرقمي.

وأشار إلى أن استراتيجية الشمول المالي وتوصيل الدعم لمستحقيه سيفيد الدولة كثيرا خلال الفترة المقبلة؛ لأن الدولة تشهد تحولا كبيرا لميكنة جميع الخدمات.