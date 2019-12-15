شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تحية للسيسي الذي أعاد لأهالي النوبة حقوقهم بعد أكثر من 100 عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأحد، فعاليات مؤتمر الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي عقد بقاعة مجلس مدينة نصر النوبة وحضره المهندس محمود محرز رئيس أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصندوق تحيا مصر، وأيضاً القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والمجتمعية.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتى متواكباً مع ما تسعى إليه الحكومة حالياً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة مشكلة البطالة بين شبابنا، والعمل على خلق فرص عمل حقيقية لهم وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه بتغير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، لافتاً إلى أن دوران عجلة التنمية والنماء على أرض محافظة أسوان نلمسها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والعملاقة كثيفة العمالة التي تهدف لتشغيل الشباب والتى من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، ومصنع كيما 2، بجانب المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة بتوشكى وهو الذي يتوازى مع إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك لتصبح قاعدة انطلاق لشباب نصر النوبة في مجال ريادة الأعمال والصناعات الحرفية الصغيرة ومتناهية الصغر مما يتيح المزيد من فرص العمل واستثمار طاقات الشباب وإمكانياتهم الكامنة وهو ما تسعى محاور هذا المؤتمر لتحقيقه من خلال التعرف على رؤية الشباب نحو ضوابط ومعايير الاستفادة من قدراتهم وابتكاراتهم.

وقدم أشرف عطية شكره لمسئولى صندوق تحيا مصر ( الجهة الممولة) والهيئة الهندسية للقوات المسلحة (الجهة المنفذة) لمشروع المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك حيث يأتى هذا المشروع ضمن 7 مشروعات جارى تنفيذها بنطاق مركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية 423،6 مليون جنيه حيث تضم هذه المشروعات توصيل الصرف الصحى لعدد 8 قرى، وأيضاً استكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بعنيبة لخدمة 4 قرى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، فضلاً عن دعم 4 قرى بسيارات إطفاء جديدة مع تطوير مركز شباب نصر النوبة، موضحاً بأنه في نفس الاتجاه هناك جهود مبذولة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح الفرص التمويلية ودراسات الجدوى المتاحة لاختيار المناسب منها، كما أن الحكومة حريصة لتوضيح الضوابط والمعايير، التي يمكن اتباعها لتوزيع مساكن الظهير الصحراوى على مختلف الفئات، وأيضاً كبدائل الإحلال والتجديد.

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وأضاف عطية أن «الدولة المصرية لديها إيمان راسخ بأن النوبة رافداً من روافد السبع حضارات التي تشكلت منها الحضارة المصرية عبر العصور من الفرعونية وحتى العربية، فمصر أتسعت أرضها لرحابة الفكر والعقيدة والتراث الإنسانى لكافة الثقافات والأديان عبر التاريخ، وتصدت في كيان صلب من الوفاق والوعى والإرادة الوطنية لكل صور الغزو العسكرى والفكرى واللغوى فهى أثرت في الأخريين ولم تتأثر بهم بصلابة ونقاء معدن أبنائها الأصيل لتعبر الأزمات والتحديات الجسام»، مضيفاً بأن أهل النوبة يقومون بدورهم في تنمية وطنهم وهم نموذجاً متحضراً للأمانة والخلق الرفيع والفن الراقي والتراث الحضاري داخل وخارج مصر، ومن منطلق هذا حرصت الدولة على إحداث نهضة تنموية واستثمارية حقيقية في الفترة القادمة بنطاق مركز نصر النوبة يظهر جلياً في تنفيذ هذه المشروعات العديدة والمتنوعة المجالات.

وفى نهاية كلمته، قدم محافظ أسوان الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى «الذى أعاد الحقوق لأهلنا من أبناء النوبة بعد مرور أكثر من مائة عام، حيث أعطى توجيهاته لتسليم التعويضات السكنية والزراعية والمالية والتمليك ممن لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً إنشاء السد العالي»، مشيرًا إلى أنه «سيتم تسليم هذه التعويضات في احتفالية كبرى خلال الفترة القادمة وهو الذي يتطلب من المستحقين للتعويضات النقدية بفتح حساب في البنوك أو البريد».

وأوضح المحافظ أن في هذا الإطار تقدم العديد من أبناء النوبة بطلبات أخرى للحصول على تعويضات وذلك نظراً لعدم تمكنهم من التقدم خلال الفترة الماضية، وجار دراسة هذه الطلبات لرفعها للقيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما شهدت فعاليات المؤتمر عرض قصص نجاح للشاب مصطفى أبوبكر صاحب مشروع بقالة ومواد غذائية والممول من جهاز تنمية المشروعات، بجانب عرض دعاء إسماعيل رائدة أعمال لقصة نجاحها في إدارة مشروع «الهاندميد»، وعقب ذلك تم توقيع قروض متناهى الصغر مع جمعتى النهضة وأم شلباية، ثم تم تسليم شيكات قروض مباشرة.