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معبر رفح يستقبل الفوج الأول من معتمري غزة

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل معبر رفح البري الفوج الأول من المعتمرين الفلسطينيين قادمين من قطاع غزة للسفر جوًا إلى أراضي المملكة العربية عبر مطار القاهرة الدولي.

وقال مصدر مسؤول إن الفوج الأول يضم 660 معتمراً، جرى إنهاء إجراءات عبورهم بواسطة أجهزة معبر رفح البري، وواصلوا طريقهم إلى مدينة القاهرة.

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وفتحت السلطات المصرية المعبر، الأحد، في اتجاه واحد لعبور الفوج الأول من مُعتمري القطاع، وستعيد لاحقًا فتح بوابات المعبر في كلا الاتجاهين.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح، الاثنين، وذلك للحافلات: من الخامسة حتى التاسعة من كشف (12/12).

وأهابت الوزارة المسافرين الالتزام بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد غدا في السادسة والنصف صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الطرف الآخر من الطرف المتغيب عن السفر أو وكيله.

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