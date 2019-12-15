شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مصر تحتل المرتبة 6 في عدد المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة لوزارة الحج والعمرة السعودية، صدور 2،031،751 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم ١٤٤١هـ وحتى 15 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1،566,754 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,221,304 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وكشفت الإحصائيات، الأحد، عن أن مصر احتلت المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول خروجاً للمعتمرين بـ 53 ألفا و962 معتمراً، وأن المملكة استقبلت مليوناً و501 ألف و673 معتمراً عبر الرحلات الجوية، و65 ألفا و63 معتمراً عن طريق النقل البري، و18ألف معتمر عن طريق العبارات البحرية، حيث تصدرت دولة باكستان قائمة الدول الأكثر خروجاً للمعتمرين بـ411 ألفا و140 معتمراً تليها إندونسيا بـ368 ألفا و193 معتمراً، ثم الهند بـ221 ألفا و956 معتمراً ثم ماليزيا بـ 97 ألفا و709 معتمرين ثم تركيا بـ 65 ألفا و83 معتمراً.

واحتلت مصر بـ 53 ألفا و962 معتمراً، المركز السادس، وفى المركز السابع بنجلاديش 47 ألفا 962 معتمراً، تليها الجزائر 45 ألفا 950 معتمراً، ثم الإمارات 29 ألفا 544 معتمراً، ثم دولة الأردن 23 ألفا 926 معتمراً.