شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تستضيف حفل تخرج برنامج «أكسيس 11» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت دار الأوبرا المصرية، الأحد، حفل تخريج الدفعة الـ11 من برنامج «أكسيس» الذي يستهدف شباب المصريين غير القادرين ماديا من محافظات ونجوع عدة في الشريحة العمرية ما بين 13 وحتى 18 سنة لتعلم اللغة الإنجليزية، عن طريق فصول دراسية وأنشطة مجتمعية مختلفة.

واستضافت الأوبرا الحفل بحضور كل من هيلين لافاف، الوزير المفوض للشئون العامة بالسفارة ورئيس البعثة الثقافية الأمريكية بالقاهرة، وميكا ريتشار، مدير المكتب الإقليمي لبرامج اللغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية، إضافة إلى ممثلين لشركاء آخرين.

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وأشارت لافاف في كلمتها أثناء الحفل إلى أن الطلبة المصريين لم يتعلموا اللغة الإنجليزية فحسب، بل بالإضافة إلى ذلك يمنحهم برنامج «أكسيس» عددا من القيم أبرزها «الخدمة المجتمعية» بالنسبة للطلبة والآباء والمعلمين.

ولفتت مجموعة من الخريجين إلى أنه خلال 18 شهر من الدورات التدريبية على الإنجليزية، فإن البرنامج ساعدهم أيضا على اكتساب خبرات حياتية مثل كيفية كتابة سي في وكيفية إجراء مقابلات عمل وكذلك طرق البحث عن منح دراسية، وأشارت فرح البالغة من العمر 16 عاما أنها تعلمت مهارات تكنولوجية بجانب الإنجليزية وذلك لمواكبة متطلبات العصر.

بدوره، قال ميكا أن برنامج أكسيس يساعد الشباب أن يكون لهم صوت فاعل في مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 150 ألف شاب أكمل البرنامج حول العالم وقد تغيرت حياتهم بالكامل على حد تعبيره.

ويطور البرنامج معرفة الطلاب بالكمبيوتر وطرق استخدامه، بالإضافة إلى تنمية مهارات القيادة والثقة بالنفس والعمل الجماعي لدى الطلبة المشاركين في البرنامج؛ وقد شارك في البرنامج أكثر من 4492 طالبا وطالبة مصرية منذ بدء البرنامج في مصر عام 2006 وحتى الآن.