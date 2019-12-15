شكرا لقرائتكم خبر عن هناء الشوربجى عن الراحل حسن عفيفى: زوج مخلص وأطيب رجل فى الدنيا وأحن أب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هناء الشوربجى زوجة الفنان الراحل حسن عفيفى، خلال محادثة تليفونية ببرنامج حضرة المواطن: "كان أطيب رجل فى الدنيا وزوج مخلص وأب حنين ربنا يرحمه". Advertisements كان الفنان حسن عفيفى توفى بعد صراع كبير من المرض استمر لمدة شهرين، وبدأ حياته الفنية راقصا مع فرقة رضا، كما قام بعدة أدوار فى فيلم غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة.

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