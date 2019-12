شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغانى Merry Christmas وديسباسيتو على مسرح منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمقطوعات حملت الغناء الشرقي العريق إلى آفاق إنسانية، قدمت فرقة وiheb،dana «oud duo» من تونس والأردن، على العود عددًا من الأغاني، أبرزها ترنيمة We Wish You a Merry Christmas، وديسباسيتو، على مسرح شباب العالم، فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

وفى نهاية تقديم العرض، رفعت الفرقة أعلام بلادهم "تونس - الأردن" وسط تصفيق وتشجيع من الوفود المشاركة.

ويشهد اليوم، عددًا من الفعاليات في مسرح شباب العالم لعدد من المشاركين تتضمن فرقة «brass band sound» من مصر+، وpou من نيوزيلندا، وwazih من الكاميرون، وashra kunwar من نيبال، وiheb،dana «oud duo» من تونس والأردن.

وكانت أشعلت فرقة إيقاعات brass band، حماس الجماهير الحاضرين، على مسرح شباب العالم، فى نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.