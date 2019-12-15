نشرة الحوادث المسائية.. محاكمة زوجة شادي محمد وجثة طفل وانتقام امرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة زوجة شادي محمد بتهمة سرقة شقته

قررت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد، وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته، لجلسة 22 ديسمبر، للنطق بالحكم.

Advertisements

العثور على جثة طفلة أمام عقار بأكتوبر

عثرت قوات الشرطة على جثة طفلة مجهولة الهوية ملقاة بالشارع بمدينة السادس من أكتوبر.

القضاء الإداري: حظر الافتاء على غير المتخصصين

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وثيقة قضائية بحظر الإفتاء على غير المتخصصين، ودعاة التطرف والجهلاء بأمور الدين خاصة المتطرفين الذين يفسرون الدين بما يهدف العنف والإرهاب.

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بـ"الانضمام لداعش"

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 21 ديسمبر الجاري.

قصة انتقام سيدة من زوجها بالحي الهادئ

تلقى قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بلاغًا من مستشفى أكتوبر العام بوصول موظف بمستشفى المنيل 31 سنة مقيم عمارات الـ103 بالحي السادس، مصابًا بجرح طعني في الصدر، وتبين أن زوجته وراء ارتكاب الواقعة.