أخبار مصر | الوفد الإماراتي: مصر حاضنة للحضارات والثقافات في منتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد الإماراتي: مصر حاضنة للحضارات والثقافات في منتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبيد محمد البري، عضو الوفد الرسمي لدولة الإمارات بمنتدى شباب العالم، الممثل برعاية هشام المزروعي وزير الدولة لشئون الشباب، إن مصر بلدنا الثاني ونشعر دائمًا فيها بالأمن والأمان والطمأنينة، بالإضافة إلى تبادل الثقافات على أرض المنتدى بمدينة السلام شرم الشيخ.

وأكد "عبيد"، أن دولتي مصر والإمارات قيادتًا وشعبًا دائمًا على نفس الوئام والمحبة والإِخاء، موضحًا أن ما نشهده من حفاوة وتنظيم داخل المنتدى يدل على أن مصر دائما تُثبت أنها ملتقى الحضارات والثقافات.

وأشاد ممثل الوفد الإماراتي، بالتنظيم الذي ظهر عليه منتدى شباب العالم، لافتا إلى أنه يتمنى أن يكون الوفد الإماراتي أفاد باندماجه داخل المنتدى واستفاد أيضًا من الثقافات الكثيرة المتواجدة من كل شعوب العالم.

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.

