أخبار مصر | انطلاق اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية

حيث بدأت الإجتماعات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف فى أفريقيا وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الإتحاد الإفريقى كلمة وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية على إستضافتها للإجتماع على أرضها، مشيرًا إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال متمنيًا أن تثمر نتائج المؤتمر فى دعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا.

وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر فى إجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالإجتماع على أرض بلدهم الثانى مصر.