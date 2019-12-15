أخبار مصر | انطلاق اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق اجتماعات خبراء اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
Advertisements
انطلقت الإجتماعات التحضيرية لخبراء الإجتماع الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية والتى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 15- 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حيث بدأت الإجتماعات بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف فى أفريقيا وألقى مدير إدارة السلم بمفوضية الإتحاد الإفريقى كلمة وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية على إستضافتها للإجتماع على أرضها، مشيرًا إلى أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال متمنيًا أن تثمر نتائج المؤتمر فى دعم جهود الأمن والسلم بقارة أفريقيا.
وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر فى إجتماعات الخبراء كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالإجتماع على أرض بلدهم الثانى مصر.
وأكد أن مصر تشرف لأول مرة بإستضافة الإجتماع العادى الثانى عشر للجنة الإتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء وتستمر إجتماعات الخبراء على مدار ثلاثة أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الإتحاد الأفريقى بشأن موضوعات الأمن والسلام بالقارة الأفريقية وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على إجتماع السادة رؤساء أركان الدول الأفريقية الذى بدوره سيرفع توصياته إلى إجتماع السادة وزراء الدفاع.
تأتى تلك الإجتماعات فى إطار جهود دول القارة لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة أفريقيا خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى لعام 2019، كما تهدف الإجتماعات إلى الخروج برؤية موحدة لمجابهة أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة أفريقيا، بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التى تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.