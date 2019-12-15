أخبار مصر | أحد شباب الإمارات: المشروعات العملاقة بين الدول ستكون بدايتها منتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد شباب الإمارات: المشروعات العملاقة بين الدول ستكون بدايتها منتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمدان حمد سفيان عامرى، أحد شباب دولة الإمارات العربية المتحدة والمشارك في منتدى شباب العالم، إن المنتدى يُثبت أن مصر دائمًا سباقه بفعالياتها فهي الأرض التي استضافة شعوب العالم وقربت الثقافات المختلفة على أرضها.

وأضاف "حمدان"، أن مصر ملتقى الحضارات والثقافات، وبالفعل تبعث من خلال متتدى شباب العالم رسالة سلام ومحبة لكل دول العالم.

وأوضح، أن مثل هذه المنتديات الشبابية، ستكون وليدة مشروعات عملاقة بين الدول المختلفة في المستقبل، مشيرا إلى أنه دائما وأبدا يشعر أن مصر بلده الثاني.

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.