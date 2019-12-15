أخبار مصر | محمد الكيلاني: عبرت 100 كيلومتر بطرف صناعي للمشاركة بمنتدى شباب العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الكيلاني: عبرت 100 كيلومتر بطرف صناعي للمشاركة بمنتدى شباب العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يترك منتدى شباب العالم فئة من المجتمع الدولى إلا وسلط الضوء عليها وحضر ممثلين عنها، وكان من بين هؤلاء ذوى الإعاقة الذي ينشرون رسائل إيجابية بأعمالهم ونشاطهم داخل المجتمعات العربية والغربية.

والتقت "الخليج 365"، مع محمد الكيلاني - أول مصري عربي إفريقي يقطع مسافة 100 كيلومتر من القاهرة إلى العين السخنة بطرف صناعي، من داخل متنتدى شباب العالم 2019، والذي أكد أن وجوده لتمثيل ذوى الإعاقة ومناقشة القوانين الخاصة بهم ومدى تفعيلها.

وأكد "الكيلاني"، أنه قد حضر ورشتين عمل قبل انطلاق المنتدى، ناقش خلالهما مشروع قانون ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تمكين ذوى الإعاقة، مضيفًا أنه تم المناقشة حول القانون الجديد والخدمات التي يتم تقديمها حاليًا من الحكومة المصرية لذوى الإعاقة من "تعليم، صحة، وغيرها".

وأوضح أول مصري عربي إفريقي يعبر 100 كيلومتر بطرف صناعي، أن منتدى شباب العالم في هذا العام مختلف تمامًا عن العاميين السابقيين من خلال وجود شخصيات مختلفة من دول العالم، ومناقشة موضوعات جدي\ة مثل "الذكاء الاصطناعي، الامن الغذائي في افريقيا، وغيرها".

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وأشار إلى أن وجود هذا العدد الكبير من معظم دول العالم، يبعث رسالة طمأنينة وأمن وأمان لبلدنا الحبيب مصر، مما يزيد من الإقبال على الرحلات السياحية وترويج السياحة كما كانت من قبل.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.

وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.