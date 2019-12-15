مصر | لملامستها توصيلة لمبة كهربائية.. تفاصيل مصرع طفلة صعقا في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لملامستها توصيلة لمبة كهربائية.. تفاصيل مصرع طفلة صعقا في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل وفاة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي بمركز البدرشين، وتبين صعقها إثر ملامستها توصيلة كهرباء بـ" لمبة"، غير معزولة مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

كانت لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، داخل منزلها، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من مأمور مركز شرطة البدرشين بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوفاة طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بنطاق المركز.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتوصلت تحريات المباحث الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.