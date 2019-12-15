مصر | أبرزهم "تعذيب الطفل مروان وتصويرها أثناء العلاقة".. قضايا أثارت اهتمام المواطنين بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "تعذيب الطفل مروان وتصويرها أثناء العلاقة".. قضايا أثارت اهتمام المواطنين بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كانت الواقعة الأغرب، التي حدثت بمدينة أكتوبر حيث قامت زوجة في عقدها الثالث من العمر بقتلها لزوجها، بواسطة السكين، إثر طعنة نافذة في الصدر.
وكشفت التحقيقات، أن الزوجة ربة منزل، كانت على خلافات زوجية دائمًا مع زوجها في الفترة الأخيرة نتيجة لتعديه عليها بالضرب، طالبة أكثر من مرة الطلاق ولكنه كان يرفض، فيما اكتشفت الفترة الأخيرة أنه يقوم بتصويرها أثناء العلاقة الزوجية، وأن لديه العديد من الفيديوهات الجنسية لتهديدها وابتزازها إذا طلبت الطلاق منه مرة أخرى.
وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس السيدة 4 أيام، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف قتل على يد زوجته بمدينة 6 أكتوبر، بطعنة نافذة بالصدر، إثر اكتشافها أنه يصورها أثناء العلاقة الزوجية، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساته فيما طلبت النيابة التحريات.
كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل موظف لمستشفى أكتوبر العام في عقده الثالث من العمر، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بطعنة نافذة في الصدر، بواسطة زوجته.
وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وعلى الفور ألقت مباحث الجيزة القبض عليها لاتهامها بقتل زوجها.
وعن تحول قلب الأم الحنون لقلب قاسي، كانت الواقعة القاسية التي أثارت رواد التواصل الإجتماعي عبر الفيس بوك، حيث تداولوا فيديو لسيدة تقوم بتعذيب إبنها داخل شقة بالطالبية بالجيزة وتجبره على الاتصال بوالده ليأخذه ويقوم بتربيته، قائله له، "قوله تعالى خدني، مش عايز أعيش معاها، تعالى خدني يابابا".
وعلى الفور، طالب رواد التواصل الإجتماعي بضبطها، ونجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في التوصل إلى هوية السيدة المتهمة بتعذيب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، ويدعى " مروان" بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.
وكشف "عادل نافع" والد الطفل "مروان"، في واقعة فيديو تعذيب نجله على يد والدته بداخل شقة سكنية بالطالبية، أن زوجته وتدعى "تهاني إحسان" تبلغ من العمر 36 عامًا، قامت بتصوير الولد وهي تعنفه وتضربه، وأرسلته لأحد أبنائي لتهديدنا، وتوجهت على الفور لعمل محضر لإرجاع الطفل والتوصل لها، وفي غضون ساعة استقبلت مكالمات أن الفيديو تم نشره على صفحات السوشيال ميديا.
وأضاف والد الطفل مروان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه كان لا يرى نجله "مروان" منذ عامين لرفضها ذلك وكنت أشاهده عن طريق صور، وكانت تأخذ نفقتها "2100" جنيه، عن طريق البسطة، وهناك أوراق تثبت ذلك من خلال خصم هذا المبلغ من عملي بشركة بترول.
وأضاف "نافع": "تزوجتها منذ 2014 وطلقتها منذ عامين ونصف، لكثرة المشاكل معي وكانت تفتعل المشاكل لتصل بالضرب وتكسير الأشياء"، مشبهًا إيها بـ"المجرمه" إثر تعذيبها وضربها لطفلها.
وأمرت النيابة، بحجز السيدة 24 ساعة، وإيداع الطفل في دار رعاية، لحين إنتهاء التحقيقات، وبعد يوم تم إخلاء سبيلها، وتسليم الطفل لخالته، واخضاعها لجلسات تأهيل نفسي لتربية الطفل
فيما قال "عادل نافع" والد الطفل "مروان" صاحب الــ 5 أعوام، بعد قرار إخلاء سبيل والده الطفل، أنه سيطالب بإسقاط حضانة الطفل الفترة القادمة، من خلال الفيديو الذي تم تصويره، لأنها الأم ليس جديرة بتربية الطفل.
وأضاف والد الطفل "مروان" في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، أن خاله الطفل أكبر من والده مروان بحولى 3 أعوام، وهي تقطن بجانبها، لديها إبنين من زوجها المتوفي في المرحلة الثانوية، ولكنها موظفة لا تستطع بسبب إنشغالها الاهتمام بالطفل، مشيرًا أن والده مروان استنجدت بها عندما تفاقمت الأمور.
وعن مرورهم بأزمة نفسية، استيقظ أهالي أبو النمرس، على انتحار شابين بأحدى القرى المحيطة بدائرة المركز فكشفت تحقيقات النيابة، تفاصيل في واقعة انتحار شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، داخل غرفته بواسطة ربط حبل غسيل بالسقف وشنق نفسه، إثر رفض أهله الزواج من حبيبته، حيث ترك لهم رساله وكتب بها، "سامحيني أنا بحبك وسامحيني انتي وأبويا وأمي"، فيما كشفت النيابة ايضًا عن انتحار شاب يدعى "إسلام"البالغ من العمر 20 عامًا، إثر مروره بحالة اكتئاب لحبس والده بداخل البيت لافتعاله العديد من المشاكل مع الآخرين، فقرر شنق نفسه ببنطلون معلقًا بمسمار بالسقف وتخلص من حياته
كان تلقى المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، بلاغا يفيد انتحار شابين داخل مسكنهم فى قري تابعة لدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أنهم يمروا بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة.