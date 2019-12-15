مصر | أبرزهم "تعذيب الطفل مروان وتصويرها أثناء العلاقة".. قضايا أثارت اهتمام المواطنين بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "تعذيب الطفل مروان وتصويرها أثناء العلاقة".. قضايا أثارت اهتمام المواطنين بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة، العديد من الجرائم، التي أثرت اهتمام المواطنين، فكانت القضية الأشهر هي تعذيب الطفل مروان على يد والدته، وأخرى من قامت بقتل زوجها لتصويرها أثناء علاقتهم الزوجية.

كانت الواقعة الأغرب، التي حدثت بمدينة أكتوبر حيث قامت زوجة في عقدها الثالث من العمر بقتلها لزوجها، بواسطة السكين، إثر طعنة نافذة في الصدر.

وكشفت التحقيقات، أن الزوجة ربة منزل، كانت على خلافات زوجية دائمًا مع زوجها في الفترة الأخيرة نتيجة لتعديه عليها بالضرب، طالبة أكثر من مرة الطلاق ولكنه كان يرفض، فيما اكتشفت الفترة الأخيرة أنه يقوم بتصويرها أثناء العلاقة الزوجية، وأن لديه العديد من الفيديوهات الجنسية لتهديدها وابتزازها إذا طلبت الطلاق منه مرة أخرى.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس السيدة 4 أيام، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة موظف قتل على يد زوجته بمدينة 6 أكتوبر، بطعنة نافذة بالصدر، إثر اكتشافها أنه يصورها أثناء العلاقة الزوجية، وذلك للوقوف على ظروف الواقعة وملابساته فيما طلبت النيابة التحريات.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل موظف لمستشفى أكتوبر العام في عقده الثالث من العمر، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بطعنة نافذة في الصدر، بواسطة زوجته.

وبإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وعلى الفور ألقت مباحث الجيزة القبض عليها لاتهامها بقتل زوجها.

وعن تحول قلب الأم الحنون لقلب قاسي، كانت الواقعة القاسية التي أثارت رواد التواصل الإجتماعي عبر الفيس بوك، حيث تداولوا فيديو لسيدة تقوم بتعذيب إبنها داخل شقة بالطالبية بالجيزة وتجبره على الاتصال بوالده ليأخذه ويقوم بتربيته، قائله له، "قوله تعالى خدني، مش عايز أعيش معاها، تعالى خدني يابابا".