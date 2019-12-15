شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار 3 أيام.. «أطفال السجينات» تقدم خدماتها الطبية لـ2000 مواطن بقرى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت جمعية رعاية أطفال السجينات، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط القوافل الطبيبة بالمجان بقريتي (اللوقا- نزلة باخوم) في مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت 13 و14 ديسمبر في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة، كما نفذت الجمعية بالتعاون مع شركة لايف ستايل قافلة التحاليل الطبية على مدار ثلاث أيام 12 و13 و14 ديسمير بالقريتين السابقتين.

انطلقت قافلة التحاليل الطبية يوم الخميس 12 ديسمبر لأهالي قرية اللوقا، والتي تشمل تحاليل متنوعة، كما انطلقت القوافل الطبية الشاملة بالتعاون مع كلية الطب- جامعة أسيوط على مدار يومي الجمعة السبت، لأهالي قرية (اللوقا- نزلة باخوم) وشملت تخصصات (العظام- الرمد- الأطفال- الجلدية – العصبية والنفسية- الجراحة العامة والباطنة).

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أشادت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، بمستوى القوافل الطبية والتحاليل الشاملة بقريتي (اللوقا- نزلة باخوم) بمركز ساحل سليم؛ وذلك لما قدمته من تخصصات متنوعة لأهالي القرية، وعبرت عن فخرها لاختيار الجمعية من ضمن 20 جمعية أهلية لمساعدة أهالي القريتين المصنفين من ضمن أفقر قرى الـ277 لمبادرة حياة كريمة.

ورحب الدكتور عمرو محمد عبدالمجيد، رئيس مركز القوافل الطبية بكلية طب- جامعة أسيوط، بالتعاون مع جمعية رعاية أطفال السجينات لتنفيذ القوافل الطبية بقرىتي (اللوقا- نزلة باخوم) والمصنفتين ضمن القرى الأكثر فقرًا؛ ولفت إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصصات، وذلك يحدد حسب احتياجات أهالي القرى، ونتيجة للفوحصات الطبية تأتي مرحلة تحديد العمليات الجراحية والتدخلات اللازمة لأهالي القريتين، مؤكدًا على أن الهدف الرئيسي للقوافل الطبية هو تخفيف عناء السفر والانتقال لأهالى القرى، للحصول على الخدمات الطبية بالمجان.

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير هذا العام؛ للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتتولى تنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتشمل المبادرة 277 قرية من المصنفة كونها الأكثر فقرًا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.

قافلة أطفال السجينات بأسيوط

قافلة أطفال السجينات بأسيوط

قافلة أطفال السجينات بأسيوط

قافلة أطفال السجينات بأسيوط

قافلة أطفال السجينات بأسيوط

قافلة أطفال السجينات بأسيوط