شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: يجب إعطاء الشباب ثقة في قدرتهم على المشاركة والتغيير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لم يكن أحد يتصور أن منتدى الشباب العالمي يحقق هذا القدر من النجاح، ويتحول من المحلية إلى العالمية، ويرغب الجميع في حضور المنتدى، حيث ساهمت منتديات الشباب في إعلاء صوت الشباب.

وأشار «أحمد»، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إلى أن كثير من التوصيات التي خرجت بها منتديات الشباب أخذ بها، ونتج عنها قرارات، وغيرت كثيرًا من الواقع، مضيفا أن القيادة السياسية لديها إيمان بضرورة سماع صوت الشباب.

وأضاف أن من مصلحة الدول الاستماع إلى الشباب، واتخاذهم طرفا مشاركا حقيقيا، مشددًا على ضرورة إعطاء الشباب ثقة في قدرتهم على المشاركة والتغيير، متوقعا أن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة سيكون أكثر نجاحا، وستنتج عنه توصيات محلية وإقليمية.