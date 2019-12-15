شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» و«آمنة» يوزعان 518 قطعة ملابس على الأيتام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عددًا من منتجات مركز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة على الأيتام والأرامل، مشيدا بجودة منتجات المركز.
وأعطى وزير القوى العاملة، توجيهات لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد إبراهيم الخطيب بتوزيع 518 من منتجات مركز التدريب المهنى التابع للمديرية على جميع، والأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم.
وشملت منتجات مركز التدريب، بنطلونات، وعباءات حريمى، وجيبات، وملابس أطفال، ومشغولات يدوية «شنط كروشية»، و«ملايات مطرزة»، وبنطلونات حريمي، وأطقم سرير كاملة، وبلاطي بيضاء، وشربات صوف حريمي.
والتقط الوزير والمحافظ صورة تذكارية مع الأيتام والأرامل والأطفال بلا مأوى، وأكد الوزير أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم علينا، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه الفئات.
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