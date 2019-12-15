شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: أحلم بوجود مليون مشروع صغير على أرض مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العامة، إنه يحلم بوجود مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، لتسهم في القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الكثير من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن «ذلك سيساهم في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة».

وأعلن الوزير على هامش افتتاح ملتقى التوظيف الثالث في مجمع دمنهور الثقافى والذى يوفر الملتقى أكثر من 8500 فرصة عمل من خلال 73 شركة من شركات القطاع الخاص، برفقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأحد، عن إقامة أول ملتقي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، غدًا الثلاثاء، بالإسماعيلية لإطلاق طموحات الشباب في المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية.