شكرا لقرائتكم خبر عن «ملّي الإسكندرية»: مصر تحتضن 7 آلاف شاب من 197 دولة لتوجيه رسالة سلام وأمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ومستشار التعليم في المحافظة مصر بـ«الفتاة الشابة» التي تحتضن نحو 7 آلاف شباب وفتاة يمثلون 197 دولة حول العالم في منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.
وقال «جورج»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى جادة في توجيه الاهتمام والدعم للشباب وبدأت تحويل هذا التوجه إلى واقع ملموس من خلال تعيين اكثر من 30 نواباً للمحافظين في الحركة الاخيرة من الشباب مستطرداً: عايزين روح الشباب تسود فهم العيون التي نرى بهم المستقبل لمصر ليكونوا قادة المستقبل الذين يحملون الراية من الاجيال الحالية لذلك كان هناك اصرار على تنظيم واستضافة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور جميع زعماء وقادة الدول.
وأشار إلى أن المنتدى يعمل على تجانس الايدولوجيات والافكار والتوجيهات الثقافية في المنطقة فضلا عن تجسيد قبول الاخر بالاضافة إلى تقوية النسيج الوطنى للدولة المصرية فضلا عن كونه يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان وأن التنمية سلاح لمواجهة الإرهاب ويحمل العديد من الرسائل المصرية للعالم ابرزها، رسالة سلام وتنمية تساهم في مواجهة التطرف والإرهاب على المستوى الدولى.
وقال «جورج» إن منتدي شباب العالم حقق مكاسب كبيرة لمصر والمجتمع الدولى، أبرزها التواصل بين الشباب والاستماع إلى أفكارهم وما يجول في خواطرهم تجاه الوطن والمنطقة بشكل عام ما يعنى استعادة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، بعدما أخذت الدولة خطوات جادة نحو تمكينهم بعد تأهيلهم، وتقلد الشباب العديد من المناصب القيادية، خاصة وان مثل هذة المنتديات تعمل على تفريخ حقيقة للكوادر الشبابية ليكونوا في المناصب القيادية .
ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي يعقد في مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة منه الأحد، حيث يشهد 11 جلسة بمختلف القاعات بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.
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