شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يسلّم جوائز الفائزين بمسابقة «أجمل قرية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجوائز للفائزين بمسابقة «أجمل قرية» بمركز ساحل سليم، وذلك خلال احتفالية كبرى تم تنظيمها بقاعة المؤتمرات بمجلس مركز ومدينة ساحل سليم، والتي تم اطلاقها لخلق روح المنافسة بين الوحدات المحلية لتقديم أفضل ما لديهم من أجل الفوز بالمسابقة وفقاً لمحاور وشروط موضوعة مسبقاً.

جاء ذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والطبيعية بالمحافظة.

Advertisements

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري تلاها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمات ترحيب بالحضور تلاها عرض لفيديو تسجيلي عن المسابقة ثم فيديو عن الإنجازات والمشروعات التي تمت بمركز ومدينة ساحل سليم، كما استمع المحافظ للأغاني الوطنية المقدمة من فريق كورال مدرسة ساحل سليم الإعدادية بنات، فضلاً عن تسليم الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى وسط فرحة العاملين بالإدارة المحلية وزغاريد المواطنين.

وقال المحافظ إنه علينا جميعاً كلاً في نطاق عمله بذل مزيد من الجهد والعمل في خدمة مواطنينا في كافة القطاعات والمجالات، مشيداً بمثل هذه المسابقات التي تخلق نوعاً من المنافسة بين مسؤولي الوحدات المحلية والمؤسسات والهيئات المختلفة لتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين والاسهام في النهوض بمستوى النظافة والمرافق وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية نظيفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على كافة المستويات، وهو ما توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة.

كما أشاد المحافظ بفريق الكورال من الطالبات وإضفاء السعادة وتعزيز روح الإنتماء والولاء للوطن بهذه الأغاني الوطنية لدى الحضور.

وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إن مسابقة «أجمل قرية» بالمركز تم اطلاقها خلال الفترة الماضية لرفع روح المنافسة بين الوحدات المحلية واكتساب الوحدات الخبرات المتبادلة في تطوير منظومة العمل وبث روح التعاون بين الوحدة المحلية وتوابعها وعمل لمسات جمالية والإهتمام بالمظهر الحضاري فضلاً عن المشاركة المجتمعية من المواطنين والجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالوحدات المحلية المتنافسة مشيراً إلى حصول قرية العونة على المركز الأول في المسابقة وتسلم الجائزة ناصر سيد رئيس الوحدة المحلية بالعونة مشيراً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات بقرى ونجوع المركز.

احتفالية مسابقة أجمل قرية بساحل سليم

احتفالية مسابقة أجمل قرية بساحل سليم

احتفالية مسابقة أجمل قرية بساحل سليم

احتفالية مسابقة أجمل قرية بساحل سليم