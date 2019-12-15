شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يحذر: «اللي هيشتغل فوق دماغي.. واللي مش هيشتغل ذنبه على جنبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذّر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، المتقاعسين عن أداء عملهم الوظيفي، قائلًا: «اللي هيشتغل ويؤدي عمله فوق دماغي، واللي مش هيشتغل ذنبه على جنبه، وهيشتغل بطريقة أخرى، وهعامله بالقانون».

وأضاف «نورد الدين» أثناء تكريمه التميزين بقطاعي التعليم والصحة بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة، الأحد، أن «هناك وسائل قانونية لعقاب المتقاعسين.. في تحقيقات وإيقاف عن العمل ووسائل أخرى، وهخلي المتقاعس يقضيها مشي على الطريق.. واللي عنده حب لوطنه ووطنية لبلده هشجعه».

ومنح المحافظ الموظفين المتميزين شهادة تقدير، بحضور ذويهم ورؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية بكفر الشيخ.