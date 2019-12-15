شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن «حصاد 2019» في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي حصاد 2019 في مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030».

وذكرت الوزارة في تقرير، الأحد، أنه جار حاليا تنفيذ 34 مشروعاً بواقع 8 جامعات أهلية دولية وهى: (جامعة الجلالة، الأكاديمية العليا للعلوم، جامعة العلمين الجديدة، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة الملك سلمان، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية بمصر)، إضافة إلى 4 جامعات حكومية جديدة وهى: مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، الغردقة، و3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، و3 معاهد ومراكز بحثية وهى: (مدينة الفضاء المصرية، معهد بحوث الإلكترونيات، المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية)، و8 أفرع للجامعات الدولية وهى: (مجمع الجامعات الكندية، جامعات المعرفة الدولية، جامعة جلوبال، الجامعة الألمانية الدولية، مجمع الجامعات الأوروبية، جامعة العاصمة، المجمع الأكاديمى الدولى، الجامعة المصرية الأمريكية للعلوم الطبية)، إضافة إلى 7 مجمعات تكنولوجية، وبيت مصر بباريس للتمثيل الثقافي، فضلا عن مشروعات جارية بالجامعات وأخرى بالمراكز البحثية المتعددة.

وفيما يتعلق بمشروعات الجامعات الأهلية الدولية الجاري تنفيذها وفقا لأحدث النظم العالمية تتضمن: استكمال مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الذي يتكون من مرحلتين، الأولى: وتم الانتهاء منها وتضم معهد علوم النانو تكنولوجي، ومعهد للعلوم الطبية، أما الثانية جارى تنفيذها وتضم معهدين للعلوم السياسية والاقتصاد، أما الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تتضمن كلية الهندسة، وبها برامج هندسة إلكترونيات واتصالات وعلوم الحاسب والقوى الكهربائية والهندسة الصناعية والتصنيع، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، ومعهد العلوم الأساسية والتطبيقية ويضم علوم النانو والبيو تكنولوجي والرياضيات الحسابية والتطبيقية ومواد الطاقة، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وتضم مجالات المحاسبة ونظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية.

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وجار تنفيذ جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء بفروعها الثلاثة في شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، وكذلك جامعة الجلالة والتى تحظى بشراكات مع جامعات دولية، وتضم 15 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، الإعلام والاتصال، الفنون، والعلوم الهندسية، والطب، وغيرها. كما أنه جار تنفيذ جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 11 كلية في مجالات العلوم الأساسية، الدراسات القانونية الدولية، العلوم الهندسية، السياحة والضيافة، علوم وهندسة الحاسبات، إدارة الأعمال، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الطب والجراحة التكاملي، العلوم الصيدلية، ومستشفى جامعي، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، وتضم 10 كليات هي: العلوم، الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، إدارة الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، والعلوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشفى جامعي.

وفيما يتعلق بالجامعات التكنولوجية، فقد صدر القانون 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية كنقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفنى في مصر وهو التعليم التكنولوجي، من خلال التدريب العملي المكثف أثناء الدراسة، ورفع قدرات الخريجين بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يطلبها سوق العمل، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى والتى تضم 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وقويسنا، وبنى سويف، من أصل 8 جامعات تكنولوجية جديدة، كما أن التخصصات المتاحة بالكليات التكنولوجية ستصل إلى 19 تخصصًا في القطاع الصناعي، و10 تخصصات في القطاع النوعي، و8 تخصصات في القطاع التجاري، و5 تخصصات في القطاع السياحي.

كما أن الجامعات التكنولوجية في مصر تقدم برامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، من خلال برامج في مجالات محطات توليد الكهرباء التقليدية، ومحطات توليد الكهرباء التي تستخدم الطاقة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقطاع الأقمار الصناعية والتي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، وشركات البترول ومعامل التكرير، وقطاع إنتاج الوقود من المخلفات الزراعية والنفايات الحيوانية، والمؤسسات والشركات والمراكز التجارية والمستشفيات والبنوك والجامعات، ودراسة الجدوى والتحليل الاقتصادي لمشروعات توليد الطاقة، وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.

وفيما يتعلق بفروع الجامعات الدولية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمجمع الجامعات الكندية وبدأت الدراسة بها، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بجامعة المعرفة الدولية وبدأت الدراسة بها، كما أنه جارى تنفيذ باقى مشروعات الجامعات الدولية ومنها: مشروع جامعة جلوبال الدولية الذي يتم بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير المصنفة دوليا في مجال الآداب والعلوم الإنسانية، والإدارة، والصيدلة، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية الدولية، والمجمع الأكاديمي الدولى، والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، فضلاً عن أنه جار تنفيذ بيت مصر بباريس، وكذا تنفيذ المعاهد والمراكز البحثية، ومن بينها مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية، ومعهد بحوث الإلكترونيات.