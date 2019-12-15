شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الأقصر، صباح الاثنين، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

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تأتي زيارة الوزيرة في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت أول أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، وتعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

وبدأ التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، أول أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، ويتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، إضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها.