شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يطالب الشركات بالشفافية في إعلان الرواتب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالشفافية في إعلان الرواتب، بعد أن أخبره مندوب إحدى الشركات أنهم يطلبون عاملين للتدريب لمدة 3 شهور بمكافأة 3 آلاف جنيه، ويتم بعدها تثبيتهم دون أن تعلن الشركة عن الراتب بعد التعيين.
جاء ذلك خلال ملتقى التوظيف في مجمع دمنهور الثقافى، والذي افتتحه وزير القوى العاملة رفقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة. ويوفر الملتقى أكثر من 8500 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهلات في مجالات المهن الحرة والسائقين والعمالة الزراعية والأمن والحراسة.
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