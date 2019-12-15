شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تفتح أسواقها أمام البرتقال المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوق نيوزيلندا أمام صادرات البرتقال المصرى لأول مرة بعد مباحثات وزيارات فنيه استمرت أكثر من عامين.
وأشار الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إلى توقيع بروتوكول التصدير بين الحجر الزراعي المصري والحجر النيوزيلندي لتنظيم تصدير البرتقال المصري.
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