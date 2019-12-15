شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: علاقة التعاون بين مصر والبنك الدولي إيجابية ومثمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشرم الشيخ، محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، الأحد، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك أحد أهم شركاء مصر في التنمية.

من جانبه، أعرب محمود محي الدين، عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً نجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية، ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في دفع جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق الأمن والاستقرار.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة لتشجيع أنشطة تعميق وتوطين الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا الإطار، وكذلك التعاون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الاقتصاد الرقمي.