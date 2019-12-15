شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: معدلات التضخم والبطالة في تراجع مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن معدل النمو في مصر في ازدياد مستمر، بينما معدلات البطالة والتضخم في تراجع، نتيجة لجهود المصريين في كافة المجالات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وافتتح «سعفان» يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ملتقى التوظيف في مجمع دمنهور الثقافى، والذى يوفر أكثر من 8500 فرصة عمل من خلال 73 شركة من شركات القطاع الخاص للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهلات في مجالات المهن الحرة والسائقين والعمالة الزراعية والأمن والحراسة.

أضاف «سعفان» أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتباره عماد المستقبل، وتبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبري، لزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات القومية العملاقة تسهم في خفض معدلات البطالة ووصولها إلى 7.8% خلال الربع الثالث من هذا العام، من إجمالي قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من عام 2013.