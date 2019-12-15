شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يسلّم عقود تشغيل 181 من ذوي الاحتياجات الخاصة و1077 شهادة أمان بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عقود عمل لـ181 من ذوى الاحتياجات الخاصة، و1077 شهادة أمان بواقع 500 جنيه لكل شهادة بإجمالي مبلغ 538 ألفا و500 جنيه على العاملين بشركات القطاع الخاص.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة ملتقى التوظيف الثالث في مجمع دمنهور الثقافى، والذى يوفر أكثر من 8500 فرصة عمل من خلال 73 شركة من شركات القطاع الخاص للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهلات، في مجالات المهن الحرة والسائقين والعمالة الزراعية والأمن والحراسة.

ووزّع الوزير والمحافظ 518 قطعة ملابس من إنتاج قسم الخياطة بمراكز التدريب وتوزيعها على الأيتام والأرامل، من إنتاج مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة.

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة

محافظ البحيرة يسلم عقود العمل لعددمن ذوى الإحتياجات الخاصة