شكرا لقرائتكم خبر عن هاني عازر: العالم أجمع منبهر بما حدث في مصر خلال فترة زمنية قليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني عازر، عضو الهيئة الاستشارية لعلماء وخبراء مصر، إن البنية التحتية من أساسيات التقدم الاقتصادي والصناعات، مشيرًا إلى أن هناك طفرة في البنية الأساسية في مصر وهي أساس التطور الاقتصادي.

وأضاف «عازر»، خلال حواره مع مراسل فضائية «النيل للأخبار»، الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته تسير على الطريق السليم، والعالم أجمع منبهر بما يحدث في مصر خلال فترة زمنية قليلة.

وأوضح أنه بدون بنية تحتية قوية لن يتحقق الأمن والاستقرار والأمان وتوفير الطاقة، مشددًا على أن نمو حركة الاقتصاد مرتبط بشكل مباشر بالبنية التحتية للدولة.