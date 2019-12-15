شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية تعقد مؤتمرها الدولي الأول لتصميم وبناء المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الجامعة الألمانية بالقاهرة المؤتمر الدولي الأول لتصميم وبناء المدن الذكية، تحت رعاية الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبمشاركة ثنائية مع جامعة شرق كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستمر فعاليات أعماله ثلاثة أيام، اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى الخميس المقبل.

ويشارك في المؤتمر عدد من الأساتذة والخبراء والباحثين في مجالات الهندسة المدنية وإدارة المشروعات والتشييد والبناء، والعمارة والتخطيط العمراني والحضري، والهندسة المعلوماتية، كما يلقي ضيوف المؤتمر محاضرات علمية وتقديم أوراق بحثية من دول ألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، الصين، إستراليا، باكستان، كازخستان، جنوب أفريقيا، مع عرض تجاربهم وتبادل معارفهم وأفكارهم في مجال إنشاء المدن الذكية مع أقرانهم.

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وقال الدكتور إبراهيم الدميري، عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر سوف يسلط الضوء خلال فترة انعقاده على سبل تصميم وتنفيذ المدن الذكية وطرق إدارة وتشييد المشروعات والبنية التحتية ووسائل النقل الذكية، واستخدام برامج التصميم والمتابعة وأنظمة التحكم الآلي، بحيث تتسم المدينة بكفاءة استخدام الطاقة وتوافر عناصر الاستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف «الدميري» أن فعاليات المؤتمر تحتوي على مجموعة من الجلسات وورش العمل والمحاضرات، التي تتطرق إلى استعراض السبل اللازمة لتوفير البنية التحتية الملائمة ومواد البناء المستدامة لها، وكيفية مجابهة التحديات الرئيسية التي قد تواجه تصميم وبناء هذه المدن، كما يشارك في المؤتمر عدد من الشركات الرائدة.

وعلى هامش فاعليات أعمال المؤتمر سوف يقام معرض لاستعراض مشروعات التخرج المتميزة لطلاب قسم الهندسة المدنية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، إضافة إلى إطلاع المشاركين على الخطوات التنفيذية لمشروع هوية مصر الذي تنفذه الجامعة بتكليف رئاسي ثنائي مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.