شكرا لقرائتكم خبر عن معهد القطن ينجح في استنباط أصناف جديدة من المحصول لزيادة الإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح معهد بحوث القطن في إنتاج الأصناف الجديدة والهجن المبشرة المتميزة في صفات المحصول والجودة مبكرة النضج موفرة لمياه الري حيث توفر ما لا يقل عن 20% من كميـة ميـاه الري فترة بقاء المحصول في الأرض من 150- 160 يوم من الزراعة بالتالي يمكن زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن دون تأخير هذه الأصناف هي (جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96).

وقال الدكتور هشام مسعد، مدير المعهد، إنه تم التوسع في زراعتها هذا الموسم 2019 في عدد من المحافظات الجديدة في زراعة القطن وقد ساهمت في زيادة المحصول وارتفاع المتوسط العام بالجمهورية من 7.5 ق/زهر في الأعوام السابقة إلى 8.5 ق/زهر الموسم الماضي 2018.

وأضاف «مسعد»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن المعهد نجح في استنباط عدد من الهجن الجديدة المبشرة والمتميزة في صفات المحصول والجودة والتي تناسب الجني الآلي والزراعة الآلية مبكـرة في النضـج توفر ميـاه الـري ما لا يقــل عـن 20% مثـل الهجيـن المبشـر} (جـ89 X كارشنكي) X جـ86 {X جـ94 حيث من المنتظـر طرحـه للزراعـة العامــة بالوجــــه البحــري تحـت مســمى جـ97 وكـذلك الهجـين المبشـر (جــ90 X س ب 58) والهجـين (جـ 83 X (جـ75 X 5844) X جـ80) وجاري تقييمها استعداداً لتسجيلها وطرحها للزراعة العامة بالوجه القبلي.

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وأشار مدير معهد القطن إلى نجاح المعهد بالتعاون مع الشركات العاملة في مجال إنتاج القطن وتجارته بزراعة إكثارات الأصناف التجارية «بذرة المربي وتقاوي الأساس» بمزارع قطاع الإنتاج والمزارع المعاونة، حيث تمت زراعة مساحة 719 فدانا لإنتاج تقاوي نقية تكفي لزراعة المساحة المستهدفة من إكثارات الموسم القادم.

وأوضح «مسعد» أنه في مجال الحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف التجارية المنزرعة وإنتاج التقاوي النقية فقد تم توفير كمية التقاوي المنتقاة والتي تكفي لتغطية المساحة المنزرعة من القطن هذا الموسم، حيث تمت زراعة مساحة 230 ألف فدان بتقاوي منتقاة هذا الموسم 2019، وإنه تم التعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بزراعة الإكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف حسب القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2019 والخاص بتحديد مناطق زراعة إكثارات الأصناف، حيث بلغت المساحة المنزرعة من الإكثارات 54000 فدان.

ولفت مدير معهد القطن إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لشباب الباحثين بمحطات البحوث الزراعية بسخا ومقر المعهد بالجيزة في مجال إنتاج وتكنولوجيا القطن في عقد الدورات التدريبية لمهندسي إنتاج وفحص التقاوي للتدريب على التعرف على النباتات الغريبة وكيفية الحفاظ على النقاوة الوراثية لأقطان الإكثار بمراكز التجميع، فضلا عن إصدار النشرات الإرشادية لأصناف القطن شاملة التعريف بالأصناف المنزرعة ومواصفاتها.

وأشار «مسعد» إلى أنه يجري التعاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيـة «اليونيـدو» فـي مشروع القطن المصري The Egyptian Cotton Project ومبادرة قطن أفضل BCI) Better Cotton initiative.)، وذلك في إطار التعاون مع المنظمات الدولية والنهوض بمحصول القطن المصري، فضلا عن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية واللقاءات التنظيمية لتنفيذ مبادئ مبادرة BCI في مصر، وتنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع اليونيدو بمقر المعهد بالجيزة خلال شهر مارس 2019 لتدريب الباحثين على مبادئ المبادرة.