شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الليبى يطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف باتفاقية "السراج وتركيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة ليبيا رسالة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، مساء اليوم الأحد، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والتى جدد خلالها مطالبته بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتركيا.

وقال رئيس مجلس النواب الليبى إن ولاية حكومة الوفاق انتهت منذ فترة طويلة، ولم يعد بإمكانها إبرام معاهدات وتحميل ليبيا التزامات دولية.

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وكان البرلمان الليبى، قد أعتبر مذكرة التفاهم باطلة ولن تدخل حيز التنفيذ بالنظر إلى عدم استكمال إجراءاتها القانونية، فضلاً عن هذه الاتفاقية تعد خرقاً لقانون البحار ولم تحظى بتأييد مجلس النواب.