شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يناقش تحديات الأمن الغذائى فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت اليوم "قاعة البحر الأحمر" جلسة خاصة بعنوان " الأمن الغذائى فى أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة" بحضور كبير من المتحدثين المتخصصين فى مجالات العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية والتنمية المستدامة إلى جانب عدد كبير من الشباب المشارك بمختلف الجنسيات.

استعرضت الجلسة مفهوم الأمن الغذائى كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، كما سلطت الضوء على السلوك الغذائى للأفراد والشعوب والعقبات التى تواجه توفير الأمن الغذائى، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب تداعيات النزاعات وتغير المناخ وندره المياه فى تهديد الأمن الغذائي.

أعرب كيو دونجى، مدير عام الأغذية والزراعة بمنظمة الأمم المتحدة، عن سعادته بالتواجد بين شباب العالم فى مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب، مؤكدًا على قدرة الشباب على تغيير العالم نحو مستقبل أفضل، موجهًا دعوته لشباب العالم للتركيز على المستقبل الرقمى والابتكار بهدف تطوير أدائهم وإيجاد الحلول، منوهًا على أهمية انخراط الشباب الأفريقى فى الأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا خاصةً فى ظل عدم وجود وظائف ثابتة فى أفريقيا ليس لديهم وظائف ثابته.

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أشار ديفيد بيسيلى، الرئيس التنفيذى لبرنامج الغذاء بالأمم المتحدة إلى خطورة الموقف الحالى للأمن الغذائى العالمى، موضحًا أنه بحسب الدراسات يموت طفل من الجوع كل خمس ثوان، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات الجوع عالميًا لتصل إلى 77 مليون شخص، مؤكدًا على أن تحقيق الأمن الغذائى سيؤدى حتمًا إلى انخفاض معدلات الهجرة وحماية 100 ألف لاجئ على مستوى العالم.

أكد خالد أبو زيد، مدير المياه الإقليمى بمركز البيئة والتنمية فى المنطقة العربية وأوروبا "CEDARE" على اتساع رقعة مشكلات نقص المياه عالميًا، مشيرًا إلى أن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة يستهدف التغلب على هذه المشكلة، مستعرضًا معدلات خسارة الغذاء فى مراحل الإنتاج والاستهلاك، متابعًا أنه من المتوقع تضاعف التعداد السكانى بحلول عام 2050.

استعرضت روزمارى مبابازى، وزيرة الشباب فى رواندا، برامج رواندا الوطنى لتحقيق الأمن الغذائى من خلال إشراك المواطنين، مشيرةً إلى أن البرنامج يعتمد فى الأساس على ترابط وتكامل المجتمع، موضحةً الدور الرئيسى للسيدات الروانديات الاتى يمثلن 61% من البرلمان الرواندى، هذا إلى جانب برامج تشجيع الدعوة إلى الزراعة بهدف جذب الشباب والنساء مرة أخرى للعودة إلى الأراضى الزراعية.

اختتمت الجلسة بحديث ثلاثة نماذج ملهمة من المتطوعين للعمل فى مجال الأمن الغذائى وهم كلانسى هاريسون، أمريكية الجنسية، وجاسمين كرو، أمريكية الجنسية، ولورا ثابت مصرية الجنسية، حيث قدموا تجاربهم فى تحقيق الأمن الغذائى فى مناطق مختلفة من العالم، فيما تم توجيه الدعوة لجاسمين كرو لنشر أفكارها وبرنامجها فى الأمن الغذائى لمساعدة الأفارقة فى تحقيق أهداف مماثلة نظرًا للنجاحات التى حققتها سابقًا مع التوصية بعرض النتائج خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم عام 2020.