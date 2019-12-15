شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح الأسواق النيوزيلندية أمام صادرات البرتقال المصرى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن نجاح الحجر الزراعى فى فتح سوق نيوزيلندا أمام صادرات البرتقال المصرى لأول مرة بعد مباحثات وزيارات فنيه استمرت أكثر من عامين. وأضاف وزير الزراعة، اليوم الإثنين، أنه تم توقيع بروتوكول التصدير بين الحجر الزراعى المصرى والحجر النيوزيلندى، ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة من أجل فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى بالاحتياطى النقدى.

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